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  3. Van'da şehidin adının verildiği park tahrip edildi

Van'da şehidin adının verildiği park tahrip edildi

Van'da şehidin adının verildiği park tahrip edildi

Van'ın Edremit ilçesinde şehit polis memuru Fethi Sekin'in adının yaşatıldığı parktaki aydınlatma lambaları ile elektrik panosu kimliği belirsiz kişilerce kırıldı.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Erdemkent Mahallesi'nde Fethi Sekin'in isminin verildiği parkın aydınlatma lambaları ile elektrik panosu tahrip edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, faillerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı İsmail Say, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, parkların belediyeler tarafından yapıldıktan sonra o bölgede yaşayan insanlara emanet edildiğini söyledi.

Vatandaşların mahallelerindeki parklara sahip çıkması gerektiğini belirten Say, şunları kaydetti:

"Parkların etrafında oturan mahalle sakinleri, bu tür olaylarda vakit kaybetmeden polise ya da zabıtamıza haber versinler. Bu tür çirkin davranışları kimler hangi amaçla yapıyor bilemiyoruz. Daha önce de bu ve benzeri tahribatların yapılması bizi üzmektedir. Kamu malına zarar verenleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz vakit kaybetmeden ekiplerimizle mevcut alanda yenileme çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Yapılan hizmetlerimizin hepsi vatandaşlarımız için. Korumak, kollamak, geleceğe bırakmak hepimizin görevidir."  (AA)

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