Van'da, PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik Başkale ilçesine bağlı Ortayol Mahallesi kırsalında, 'Kıran-Şehit Uzm.J.IV.Kad.Çvş. Emrah Ceylan' operasyonu düzenledi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 4 kaleşnikof, tüfeklere ait çok sayıda fişek, 2 el bombası ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. (İHA)