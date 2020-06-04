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  3. Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi
04 Haziran 2020 Perşembe 18:22 | Son Güncelleme:

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda silah ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

AA'nın aktardığı habere göre, bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucu terör örgütü PKK/KCK'nın sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi amacıyla ilçenin Güroluk Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü plastik bidon içinde makineli tüfek, el dürbünü, lazermetre, bir miktar mermi, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi bulundu.

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