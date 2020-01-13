13 Ocak Van son dakika okullar tatil mi? Van'da okullar tatil mi?

Van'da okullar tatil mi? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Van'da da yoğun kar yağışı devam ediyor. Kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle öğrenciler ve veliler Van'da okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. İşte yanıtı..

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle bugün merkez İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

BUZLANMAYA DİKKAT

Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği duyuruldu. Açıklamada, “Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 4, Hakkari’de 0, Bitlis’te eksi 1 ve Muş’ta 2 derece olması beklenmektedir” denildi.