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  • Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
13 Kasım 2020 Cuma 09:13 | Son Güncelleme:

Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
AA

Son Dakika Haberleri.. Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.

Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

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