13 Kasım 2020 Cuma 09:13 | Son Güncelleme:
Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
AA
Son Dakika Haberleri.. Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 31 kişi de yaralandı.
Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.
AA'da yer alan habere göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.
Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.
#SonDakika Van'da mültecileri taşıyan minibüs takla attı. Erciş yolundaki kazada 2 kişi öldü, 31 yaralı var pic.twitter.com/4QznA15KBv— 24 TV (@yirmidorttv) November 13, 2020
Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.