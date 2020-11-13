Van'da mültecileri taşıyan minibüs kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Van'ın Tuşba ilçesinde sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, yurda yasa dışı yollarda giren düzensiz göçmenleri taşıyan, plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen minibüs, Van-Erciş kara yolunda yoldan çıkarak takla attı.

Araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı.

#SonDakika Van'da mültecileri taşıyan minibüs takla attı. Erciş yolundaki kazada 2 kişi öldü, 31 yaralı var pic.twitter.com/4QznA15KBv — 24 TV (@yirmidorttv) November 13, 2020

Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.