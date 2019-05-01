Van'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Özpınar Mahallesi'nde 2 evde yaptığı aramada 2 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesi Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan İran plakalı 3 tırda 5 bin 20 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

(AA)