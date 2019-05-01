Van'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı
Van'ın Başkale ve Gevaş ilçelerinde sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3'ü İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Özpınar Mahallesi'nde 2 evde yaptığı aramada 2 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı.
Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesi Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan İran plakalı 3 tırda 5 bin 20 paket sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
(AA)