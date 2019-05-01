Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,964
  • 6,6991
  • 245.616
  • 95.415
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Van'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Van'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Van'da kaçakçılık yaptığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı

Van'ın Başkale ve Gevaş ilçelerinde sigara kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3'ü İran uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkale Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Özpınar Mahallesi'nde 2 evde yaptığı aramada 2 bin 410 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Ekipler bir şüpheliyi gözaltına aldı. 

Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Gevaş ilçesi Balaban yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan İran plakalı 3 tırda 5 bin 20 paket sigara ele geçirildi. 

Gözaltına alınan İran uyruklu 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Mutlu yaşlar canım oğlum'
Deren Talu annesi Defne Samyeli'nin izinden gidiyor
Ayrılıktan karlı çıkan Serenay oldu
Aras Bulut İynemli askere mi gidiyor?
Demet Akalın: Ölseniz benden bileceksiniz!
Ünlü şarkıcı Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık dün akşam Bülent Burak Uçak ile Ataköy´de bulunan

Kibariye´nin kızı Birgül Küçükbalçık evlendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Tarihi eserlerin sahtesini yapıp satmışlar

Kulak içi kulaklık takanlar dikkat!