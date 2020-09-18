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  • Van'da jandarma tarafından yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı!
18 Eylül 2020 Cuma 21:27 | Son Güncelleme:

Van'da jandarma tarafından yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı!

Van'da jandarma tarafından yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı!
AA

Van'da terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde eğitim alıp, örgüte eleman temin eden terörist, tutuklandı.

Van'da jandarmanın yürüttüğü operasyonda yakalanan, terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler biriminde eğitim alıp, örgüte eleman temin eden terörist, tutuklandı.

AA'nın aktardığı habere göre, Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Van ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin müşterek çalışmaları sonucu PKK/KCK terör örgütünün kırsal kadrosunda sözde özel kuvvetler biriminde eğitim alarak, şehir merkezine örgüte eleman temin etmek ve örgüt adına faaliyet göstermek üzere görevlendirildiği tespit edilen PKK'lı teröristin 16 Eylül'de yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu teröristin 18 Eylül'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edeceği vurgulandı.

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