24 Eylül 2020 Perşembe 13:19 | Son Güncelleme:
Van'da ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
DHA
İçişleri Bakanlığı, Van İl jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
DHA'da yer alan habere göre teslim olan teröristin örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.