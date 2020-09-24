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  • Van'da ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
24 Eylül 2020 Perşembe 13:19 | Son Güncelleme:

Van'da ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Van'da ikna çalışmaları neticesinde, 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
DHA

İçişleri Bakanlığı, Van İl jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Van İl Jandarma Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde, teröristin   güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 

DHA'da yer alan habere göre teslim olan teröristin örgüte 1992 yılında katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

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