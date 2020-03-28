Van'da iki mahalle ve iki mezra karantinaya alındı
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, "Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç, Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi ile Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Tellikaya ve Çemik mezraları karantinaya alındı." dedi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, skype üzerinden kentteki basın mensuplarına koronavirüsle mücadele konusunda açıklama yaptı.
AA'nın aktardığı habere göre, Belediye Başkan Vekili Bilmez, Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç, Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi ile Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Tellikaya ve Çemik mezralarının karantinaya alındığını söyledi.