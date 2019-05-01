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Van'da helikopter destekli trafik denetimi

Van'da helikopter destekli trafik denetimi

Van'da  polis ekipleri, kent genelinde 5 ayrı noktada, 10 ekiple trafik uygulaması yaptı. Helikopter destekli uygulamalarda sürücülerin hız, hatalı şerit değiştirme, tehlikeli araç kullanma, emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşma, kırmızı ışık ve diğer kural ihlallerle ilgili hata yapıp yapılmadığı denetlendi.

Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından, helikopter destekli kentin  5 ayrı noktasında 10 ekiple, hız, hatalı şerit değiştirme, tehlikeli araç kullanma, emniyet kemeri, cep telefonuyla konuşma, kırmızı ışık ve diğer kural ihlalleriyle ilgili denetim yapıldı. Trafik Denetleme Şube Müdürü Tanju Özmen'in polis helikopterinden takip ettiği denetimlerde  kardan da 10 ekip, kentin 5 ayrı noktada uygulama yaptı.Denetimlere, polis helikopteri de eşlik ederken, trafik kural ihlali yapan araçlar güzergahlarda bekleyen ekiplere bildirildi.

Trafik ekipler amiri Komiser Hasan Temir, kentte yaralanmalı trafik kazalarının geçen yıla oranla yüzde 25 oranında azalma olduğunu söyledi.

Komiser Temir, "Yapılan denetimlerin cezaya değil, trafik düzeni güvenliğine yönelik olduğunu belirtmekte fayda var. Yapılan denetim sayısı ve uygulanan cezalar ile karşılaştırıldığında uygulanan cezaların çok düşük miktarlarda kaldığını istatistik verilerden görebiliriz. Şehir içerisinde korsan tabir edilen, yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimlerimiz de sürekli devam etmektedir. Belediyenin belirlemiş olduğu güzergah, hat, durak ve yetki belgesiz yolcu taşıma dışında faaliyet gösteren araçların tespiti yapılarak ceza uygulanıyor. Ceza uygulandıktan sonra 60 gün süre ile de trafikten men işlemi uygulanmaktadır. Özellikle yaz aylarındaki trafik yoğunluğunun artacağını göz önüne aldığımızda denetim ve kontrollerimiz devam edecektir. Tüm bunların yanı sıra sürücü, yolcu ve yayaların da bilinçlendirmesine yönelik 2019 yılının yaya öncelikli yıl olması dolayısıyla eğitimlerimiz yıl boyu devam etmektedir. Bu anlamda il merkezindeki okullarda 13 bin öğrenciye bilinçlendirme eğitimleri verdik" dedi.


(DHA)

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