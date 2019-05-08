Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak

Van Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Anayasa'da ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini sağlamak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf etmek, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler, başkalarının hak ve özgürlükleri ile genel asayişin korunması ve şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 9-18 Mayıs tarihleri arasında 10 gün süreyle Van sınırlarında açık alanlarda düzenlenecek yürüyüş, toplantı ve toplanmalar, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma ve benzeri her türlü eylem ve etkinliklerin, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden yasaklanmıştır."

İHA