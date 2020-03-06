Van'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Müdürlüğü ekiplerince, sığınmacıların yasa dışı geçişlerini organize ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin 4'ü eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.M. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ü.G, H.K. ve Ş.K. tutuklandı.