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  3. Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı
08 Haziran 2020 Pazartesi 21:49 | Son Güncelleme:

Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı

Van'da PKK'lı teröristler yol yapım işçilerine saldırdı: 2 şehit, 8 yaralı

Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı

 Van'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçenin Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası'na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK, saat 18.00 sıralarında el yapımı patlayıcı ile saldırı düzenledi.

Saldırıda araçta bulunan 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı.

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