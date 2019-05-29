29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:56 | Son Güncelleme: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 10:56
Van'da düzensiz göçmenlere operasyon
Van'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 90 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ömerdağı Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, evdeki 57 Pakistan, 31 Afganistan, bir Bangladeş ve bir İran uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
(AA)