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  3. Van'da deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Van'da deprem mi oldu? İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Van'da deprem mi oldu" İşte Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Van'da deprem mi oldu? sorusu Van'da ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Van'ın Başkale ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detaylar haberimizde...

Van'da deprem mi oldu? sorusu Van'da ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Van'ın Başkale ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Detaylar haberimizde...

Merkez üssü Van'ın Başkale ilçesi olan deprem yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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