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11 Eylül 2020 Cuma 17:43 | Son Güncelleme:

Van'da bir yüzbaşı ve iki uzman çavuş şehit oldu

Van'da bir yüzbaşı ve iki uzman çavuş şehit oldu

Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'ndan acı haber geldi. 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyon kapsamında Van Çatak'ta bir jandarma yüzbaşı ile iki jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, bir jandarma yarbayın ise yaralandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü ele geçirildiği operasyonda, 1'i yüzbaşı 3 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yıldırım -10 Norduz' operasyonu kapsamında; Van Çatak ilçesi kırsalında 3 teröristin ölü olarak ele geçirildiği operasyonda, 1 Jandarma Yüzbaşımız ile 2 Jandarma Uzman Çavuşumuz şehit olmuş, 1 Jandarma Yarbayımız yaralanmıştır.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kaderli ailelerine baş sağlığı, yaralı yarbayımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

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