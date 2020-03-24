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  3. Van'da ayakkabının içine gizlenmiş 1 kilogram eroin maddesi bulundu

Van'da ayakkabının içine gizlenmiş 1 kilogram eroin maddesi bulundu

Van'da ayakkabının içine gizlenmiş 1 kilogram eroin maddesi bulundu

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 1 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gürpınar ilçesi Güzelsu Yol Kontrol ve Arama Noktasında bir yolcu minibüsünde arama yapıldığı belirtildi. Aramada, şüpheli iki şahsın üzerlerinde yapılan aramada, giymiş oldukları ayakkabılar içerisine gizlenmiş vaziyette toplam 1 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

İHA


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