Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6851
  • 6,2793
  • 274.489
  • 101336
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Ambulansla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ambulansla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Van'ın Tuşba ilçesinde ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 09 RR 720 plakalı otomobil ile 13 AS 330 plakalı Bitlis 112 Acil Sağlık Hizmetlerine ait ambulans, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kavşağında çarpıştı.

Kazada yan yatan ambulansta bulunan 3 sağlık personeli, hasta ve refakatçi ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Seda Akgül'den Arda Turan'a zehir zemberek sözler
O dava için mahkeme kararını verdi
Yemekteyiz'den Damat Bayıldı'ya geçmişti... Üzücü haber
Eski imajına geri döndü
O iddialara sitem etti: Kıskanç insanlar...
<p>Karadeniz’de arı kovanlarından gram gram sağılan ve birçok hastalığın tedavisinde kullanılan arı

Yurt Dışından Büyük Talep! Gramla Üretiliyor

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Eski Türk astrolojisinde burcunuz ne? İşte 36 yeni burç takvimi!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları