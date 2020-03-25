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  3. Van'da aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü 8 yaralı

Van'da aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü 8 yaralı

Van'da aileler arasında silahlı kavga: 3 ölü 8 yaralı

Son Dakika Haberleri.. Van'ın Tuşba ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İlçenin Güveçli kırsal mahallesinde aralarında husumet bulunan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada iki aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Yaralılar, Van'daki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Kırsal mahallede, jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.

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