Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5179
  • 6,1567
  • 253.767
  • 102.538
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Van'da 75 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da 75 kilogram eroin ele geçirildi

Van'da 75 kilogram eroin ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 75 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini planlayanlara yönelik çalışmalar sürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığından görevlendirilen özel ekip ile İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, İran üzerinden uyuşturucu getirileceği bilgisi alındı.

Bunun üzerine, ilçeye bağlı Yukarı Dikmen Mahallesi'nde operasyon gerçekleştiren jandarma ekipleri, 75 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selami Şahin: Ne acılı günler yaşadım! 16 yaşındaydım...
Ünlü manken bavulun içinde ölü bulunmuştu... Detaylar ortaya çıkıyor!
Ünlü pop yıldızının şarkısı çalıntı çıktı!
Ünlü oyuncu sitem etti: Yapışırsa yapışsın, ne yapayım?
Ezgi Eyüpoğlu ve Kaan Yıldırım'dan kafa karıştıran paylaşımlar! Barıştılar mı?
<p>Boeing tarafından imal edilen 6 yeni F-15SA tipi savaş uçağı, Suudi Arabistan Kraliyet Hava Kuvve

Suudi Arabistan´a 6 Yeni F-15SA

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dört büyükler transferlere 25 milyon Euro'dan az harcadı

Emekliye ve memura müjde paket yolda! İşte tüm detaylar