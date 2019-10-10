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  3. Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van kırsalında devam eden operasyonda son 48 saat içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 8'e yükseldi.

(AA)

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