Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Van kırsalında devam eden operasyonda son 48 saat içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 8'e yükseldi.

(AA)