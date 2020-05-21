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  3. Van'da 157 kilo uyuşturucu ele geçirildi
21 Mayıs 2020 Perşembe 11:09 | Son Güncelleme:

Van'da 157 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da 157 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’ın Çaldıran ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 157 kilogram uyuşturucu ve 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından elde edilen istihbari bilgiler neticesinde 21 Mayıs 2020 tarihinde Çaldıran ilçesi Hangediği Mahallesi’nde operasyon yapıldığı belirtildi, İl Jandarma ve Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerince müşterek olarak icra edilen operasyon sonucunda 147 kilogram eroin ve 10 kilogram metamfetamin olmak üzere toplam 157 kilogram uyuşturucu madde ile 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.


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