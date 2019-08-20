Sosyal medyada yayılan yalanla ilgili çarpıcı sözler! 'Gürsel Tekin gerçeği bildiği halde...'

Van Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliğine görevlendirilen Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, sosyal medyada yayılan “Makam odasındaki Atatürk fotoğrafı indirildi” yalanıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Atatürk’ün fotoğrafının olması gerektiği gibi bayrağın yanına asıldığını aktaran Bilmez, bizzat aradığı CHP’li Gürsel Tekin’e gerçeği anlattığını, Tekin’in ise “üzüntüsünü belirttiği” halde, tweetini silmediğini söyledi. Vali Bilmez, “Gerçeği bilmesine rağmen onu oradan silmiyorsa, ne diyeyim ben…” diye konuştu.

Vali Bilmez’in açıklamaları şöyle:

Şahsımın görevlendirilmesi üzerine belediyede göreve başladım. Belediye Başkanlığı makam odasına gelince, Atatürk’ün resminin Türk bayrağının yanında olması gerekirken, diğer tarafta olduğunu, Cumhurbaşkanı (Erdoğan’ın) resminin de kaldırıldığını gördüm. 31 Mart’tan önce de bu belediyede 4,5 ay kadar görev yaptım.

O zaman Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın resmi bayrağın olduğu taraftaydı, belediye ambleminin olduğu tarafta da Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi vardı.

“PROTOKOLE AYKIRIYDI”

Bunun protokole aykırı yapıldığını görünce göreve başlamadan önce bunun düzeltilmesini istedim. Cumhurbaşkanımızın resmini sorduğumda arşive kaldırıldığını söylediler. Arşivden getirilmesini söyledim. Arşivden resim gelince Gazi Mustafa Kemal Paşa’nın resmini sol taraftan alıp sağ tarafa astık. Cumhurbaşkanımızın resmini de sol tarafa astık.

“KURUCU LİDERİN RESMİ BAYRAĞIN OLDUĞU TARAFTA OLUR”

Kurucu liderimizin resmi Türk bayrağının olduğu tarafta olur, Cumhurbaşkanımızın resmi ise kurum ambleminin olduğu yerde olur. Protokol bunu gerektirir.

Kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları Cumhuriyetimizi kuran ve bize muasır medeniyet seviyesini hedef gösteren, o hedefe ulaşmak için de Van halkıyla Türk milletiyle gece gündüz çalışmamız gerektiğine inanıyoruz.

“BEN BUGÜN BU GÖREVİ YAPIYORSAM…”

Eğer bugün ben Bingöl’den yetişmiş ve bugün de Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği yapıyorsam bunu Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarına borçlu olduğumu en iyi bilenlerdenim.

“GÜRSEL TEKİN’İ ARADIM AMA…”

Dün Cumhuriyet Halk Partisi’nden Gürsel Tekin’i aradım, onun da bir paylaşımını görünce, olayın aslını kendisine anlattım. O da üzüntüsünü belirtti, ama maalesef baktım tweeti yerinde duruyor.

Gerçeği bilmesine rağmen hala bunu orada tutuyorsa, ne diyeyim ben…

VAN VALİLİĞİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Van Valiliği de dün Atatürk’ün fotoğrafının indirilmesinin söz konusu olmadığını, tam tersine küçük portresi yerine büyük portresinin asıldığını duyurmuştu.

Açıklama şöyleydi: İçişleri Bakanlığı’nca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na, Vali Mehmet Emin Bilmez’in atanmasının ardından bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan “Atatürk portresi indirildi” iddiaları tamamen asılsızdır. Bunun aksine Cumhuriyetimizin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün küçük portresinin yerine Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla büyük portresi asıldı. Ayrıca HDP’li yönetim tarafından yerinden indirilen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın portresi de tekrar yerine asılmıştır.