Van son dakika okullar tatil mi? Van Başkale'de okullar tatil oldu

Van'da okullar tatil mi? sorusu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Van Başkale'de okullar ne zaman açılacak? İran’daki depremin vurduğu Van’ın Başkale ilçesinde okullara 15 gün ara verildi.

VAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkale'nin kırsal mahallelerinde depremde hasar gören okullarla ilgili olarak ''Milli Eğitim Bakanımızla da konuştuk çünkü buradan Van'a giden, Başkale'ye giden vatandaşlarımız da doğal olarak çocuklarını da götürdüler. Onun için eğitimdeki birliği sağlayabilmek maksadıyla geçici olarak 15 günlük ara verildi. Ondan sonra genel değerlendirme yapılacaktır'' dedi.