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22 Eylül 2020 Salı 09:50 | Son Güncelleme:

Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 kişi gözaltında

Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 kişi gözaltında
İHA

Van merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

Van merkezli 12 ilde  FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bazıları muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

 "Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Batman ve Şırnak illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.
<p>Editör: Eda Cabul</p>

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