22 Eylül 2020 Salı 09:50 | Son Güncelleme:
Van merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 kişi gözaltında
İHA
Van merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.
Van merkezli 12 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bazıları muvazzaf asker olmak üzere 17 kişi gözaltına alındı.
17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; Van merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Batman ve Şırnak illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 2 şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi.