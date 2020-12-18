  • $7,6614
  • 9,3974
  • 464.7
  • 1409.64
  • Haberler
  • Güncel
  • Van Kalesi ve çevresi 'doğal sit alanı' olarak tescillendi
18 Aralık 2020 Cuma 15:24 | Son Güncelleme:

Van Kalesi ve çevresi 'doğal sit alanı' olarak tescillendi

Van Kalesi ve çevresi 'doğal sit alanı' olarak tescillendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Van Kalesi ve çevresi, "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillendi.

Van Çevre ve Şehircilik Müdürü Ali Kemal Atlı, 2011'den bu yana Bakanlık bünyesinde 14 kişiden oluşan uzman ekiple tabiat varlıklarının korunmasına yönelik çalışma yürüttüklerini söyledi.

AA'nın haberine göre, 2019'da bölgedeki doğal güzelliklerin korunması ve tescillenmesine yönelik önemli çalışmalara imza attıklarını belirten Atlı, son olarak Van Kalesi ve çevresinin "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescillenmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi.

<p>CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik haddini aşan açıklamalard

CHP'li Özgür Özel haddini aştı

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

MSB: Ege Denizi'nin kuzeyinde 8 uçak ile eğitim uçuşu yapıldı

Burdur'da kazı çalışmasında hazine bulundu

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.