Van Gölü'nün gizemi çözülüyor: Eski yerleşim yerine rastlanıldı

800 bin yıllık tarihiyle Türkiye'nin en büyük gölü ünvanına sahip Van Gölü'nde, tarihi yapıların gün yüzüne çıkartılması için yapılan çalışmalar devam ediyor. Son olarak Ahlat'ın sahil kalesi ve Saka köyü açıklarında dalgıçların yaptığı dalışlarda eski yerleşim yeri ve kalıntılara rastlanıldı.

İHA'da yer alan habere göre, yıllarca yapılan dalışlar sonucunda Van Gölü’nün sahil şeritlerine yakın derinliklerde suların yükselmesi sonucu su altında kalan birçok yapıya ve batıklara ulaşıldı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ve 27 yıldır Van Gölü’nde dalış yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, gölün derinliklerinde yaşam alanlarının kalıntılarını tespit etmeye devam ediyor.

“ESKİ YERLEŞİM YERLERİNE RASTLADIK”

Daha önce Adilcevaz’da göl içinde kale ve mikrobiyalitler gibi yapıtlar bulunurken, daha sonra yapılan dalışlar ve araştırmalar sonucu Rus batığını ilk olarak tespit ettiklerini belirten dalgıç Cumali Birol, son olarak Ahlat’ın sahil kalesi ve Saka köyü açıklarında yaptıkları dalışlarda eski yerleşim yeri kalıntılarına rastladıklarını söyledi.

"SU MİKTARI YÜKSELİNCE SULAR ALTINDA KALMIŞ"

Yeni keşifler peşinde olduklarını belirten Birol, bu bölgede batık şehir olduğunu bildiklerini ancak inceleme imkanları olmadıklarını kaydetti.

Bugün yaptıkları su altında dalışlarında 6-7 metre derinlikte, kıyıya 70 metre uzaklıkta bazı bulgulara rastladıklarını belirten Birol, şöyle devam etti:

"Van Gölü’nde su miktarının yükselmesiyle buradaki yerleşim yerleri su altında kalmış. Çok güzel görüntüler var. Evin bir köşesinin görüntüleri var. Kare dibekler var ve ilk defa gördük. Bunlarda halen Van Gölü’nün gizeminin korumakta olduğunu gösteriyor. Çok büyük çabalarla bu işi yürütmekteyiz. Burayı da kayıt altına aldık."

Yıllarca yapılan dalışlar sonucunda Van Gölü’nün sahil şeritlerine yakın derinliklerde suların yükselmesi sonucu su altında kalan birçok yapıya ve batıklara ulaşıldı. Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yaşayan ve 27 yıldır Van Gölü’nde dalış yapan Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol, gölün derinliklerinde yaşam alanlarının kalıntılarını tespit etmeye devam ediyor.