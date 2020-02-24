İçişleri Bakanı Soylu: Başkale'de eğitime 15 gün ara verildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberindeki yetkililerle merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hasar gören İran sınırındaki mahallelerde incelemelerde bulundu.

AA'nın haberine göre, Gelenler Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Soylu, devletin bütün yetkililerinin, AFAD'ın, Kızılay'ın, sivil toplum kuruluşlarının bölgede olduğunu söyledi.

Bütün mahallelerde hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Soylu, şunları kaydetti:

"Bir taraftan jandarmamız, askerlerimiz, AFAD'ımız çadırları kuruyor, bir taraftan da sobalar dağıtılıyor. Bütün bunlarla birlikte hayvanlar önemli burada. Hayvancılığın yapıldığı köyler. Onların her biri için bir çadır almak bizim için başlı başına önemli bir iş. Onların hepsi tespit edilecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var. Ne kadar telef olan hayvan varsa hepsi giderilecek. Bugün Tarım ve Orman Bakanımız da gelecek. O da gerekli tespitler, alınacak tedbirler ve değerlendirmelerle ilgili burada bulunacak."

Devletin, depremin ilk olduğu andan itibaren milletiyle beraber deprem bölgesinde olduğunun altını çizen Soylu, hasarın büyük olduğunu ancak bunu onarabilecek kabiliyetlerinin bulunduğunu vurguladı.

İlk tespitlere göre 250 konut ve 300 ahırın yıkıldığını, 700'ün üzerinde ağır hasarlı yapının bulunduğunu hatırlatan Bakan Soylu, 2 bine yakın hayvanın da telef olduğunu kaydetti.

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Eksikliklerin giderilmesi konusunda devletin gereğini yerine getireceğini vurgulayan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: