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  3. Van Bahçesaray'da çığ felaketi: Can kaybı 41'e yükseldi

Van Bahçesaray'da çığ felaketi: Can kaybı 41'e yükseldi

Van Bahçesaray'da çığ felaketi: Can kaybı 41'e yükseldi

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Van- Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 3 kişiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. İlk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 41'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 84.

Salı akşamı saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken ikinci bir çığ daha düştü.

Son dakika haberine göre; Van- Bahçesaray karayolundaki çığ felaketlerinde can kaybı sayısı 41'e yükseldi. 


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