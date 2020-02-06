Van Bahçesaray'da çığ felaketi: Can kaybı 41'e yükseldi
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığın düştüğü Karabet Tüneli'ne 4 kilometre mesafedeki bölgede 2-3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Van- Bahçesaray karayolunda çığ altında kalan 3 kişiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. İlk çığ felaketindeki 5 kişiyle birlikte toplam can kaybı sayısı 41'e yükseldi. Yaralı sayısı ise 84.
Salı akşamı saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken ikinci bir çığ daha düştü.
Son dakika haberine göre; Van- Bahçesaray karayolundaki çığ felaketlerinde can kaybı sayısı 41'e yükseldi.