Van Bahçesaray'da çığ felaketi: Can kaybı 41'e yükseldi

Salı akşamı saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları devam ederken ikinci bir çığ daha düştü.

Son dakika haberine göre; Van- Bahçesaray karayolundaki çığ felaketlerinde can kaybı sayısı 41'e yükseldi.