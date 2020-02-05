Van Bahçesaray nerede, rakımı kaç? Çığ nerede düştü? İşte son dakika çığ haberleri

Van Bahçesaray nerede, rakımı kaç? vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Son dakika haberlerinin gelmeye devam ettiği Van Bahçesaray'da şu ana kadar 33 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. AFAD'ın son dakika açıklamalarına göre, kar altından çıkarılıp hastaneye götürülenlerin sayısı 53 oldu. Bahçesaray'da facianın olduğu bölgede üçüncü çığ uyarısı yapıldı.

VAN BAHÇESARAY NEREDE?

Bahçesaray, Van ilinin güney batısında yer alan ilçesidir. Bahçesaray, Van iline 108 km uzaklıktadır. Bahçesaray, Bingöl iline 300 km uzaklıktadır. Bahçesaray, Mardin iline 377 km uzaklıktadır.

YÜZÖLÇÜMÜ: 576 km²

RAKIM: 1,870 m (6.130 ft)

VAN ÇIĞ FELAKETİ SON DAKİKA HABERLERİ

AFAD, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU ÇIĞ BÖLGESİNDE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.

AFAD Başkanı Güllüoğlu ile Elazığ'dan uçakla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van Ferit Melen Havaalanı'ndan çığ olayının yaşandığı bölgeye hareket etti.

Bakan Soylu ve beraberindekileri taşıyan helikopter, çığ düşen bölgeye 20 kilometre mesafedeki Çatak ilçesine bağlı Kayaboğazı Jandarma Karakol Komutanlığı pistine iniş yaptı.

Soylu, daha sonra karayoluyla çığ bölgesine gitti.

MSB'DEN VAN'A ÖZEL EKİP

MSB: "Van’da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek olan 75 kişilik AFAD ve Jandarma personeli ile gerekli teçhizatı Ankara’dan Van’a ulaştırmak üzere görevlendirildi.