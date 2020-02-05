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  3. Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altında kaldı! Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar kimdir?

Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altında kaldı! Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar kimdir?

Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altında kaldı! Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar kimdir"

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen ikinci çığ faciasında Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar yaralı olarak kurtarıldı. Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar kimdir? Sağlık durumu nasıl? sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde..

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde meydana gelen ikinci çığ faciasında Van Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürü Osman Uçar yaralı olarak kurtarıldı. Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar kimdir? sorusunun yanıtını arama motorlarında araştırmaya başladı. İşte Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar..

OSMAN UÇAR KİMDİR?

1971 yılında Van’ın Edremit ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Edremit ilçesinde tamamladı ve 1989 yılında Van Endüstri Meslek Lisesi’nde mezun oldu. Aynı yıl Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Erciş Şeker fabrikasında teknik kadroda çalışmaya başladı. 1998 yılında Erciş Şeker fabrikasında ayrılarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde göreve başladı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin çeşitli birimlerde idari, teknik ve yöneticilik(yüksekokul sekreterliği) kadrolarında görev yaptı, çesitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve başkan yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2003 yılında Van Meslek Yüksekokulu Mob. İç Tasarım bölümü, ardından 2011 yılında ise Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi-İktisat bölümünden mezun oldu. 10 Ağustos 2015 tarihi itibariyle de Van AFAD İl Müdürü olarak atanmış olan Osman Uçar, evli ve 4 çocuk babasıdır.


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