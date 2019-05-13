Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0885
  • 6,8415
  • 254.212
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Valizden çıkanlar şaşkına çevirdi

Valizden çıkanlar şaşkına çevirdi

Valizden çıkanlar şaşkına çevirdi

Yunanistan sınırında bulunan 4 valiz içerisinden 132 kilogram skunk çıktı.

Edirne'de Yunanistan sınırındaki askeri bölgede bulunan 4 valizden 132 kilogram skunk çıktı. Alınan bilgiye göre, Yenikadın Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yaptıkları kontrollerde 4 siyah renkte valiz buldu. Valizlerde yapılan incelemede, vakumlu poşetler içerisine sarılmış 135 kilogram skunk bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla uyuşturucuya el konuldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Canlı yayında aldığı nafakayı açıkladı
Müge Boz evlilik yolunda ilk adımı attı
Ünlü mankene büyük şok! Hack'lendi
Reklam yaptığı ortaya çıktı!
Ece Seçkin'den o yoruma sert cevap
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet

Mehmet Tevfik Göksu´dan CHP´ye ayar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı başladı

Dünyanın en büyüğü Türkiye'de bulundu!