Valizden çıkanlar şaşkına çevirdi

Edirne'de Yunanistan sınırındaki askeri bölgede bulunan 4 valizden 132 kilogram skunk çıktı. Alınan bilgiye göre, Yenikadın Piyade Hudut Karakol Komutanlığı ekipleri, 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de yaptıkları kontrollerde 4 siyah renkte valiz buldu. Valizlerde yapılan incelemede, vakumlu poşetler içerisine sarılmış 135 kilogram skunk bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla uyuşturucuya el konuldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(AA)