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Valiye bilgi verilmemiş

Valiye bilgi verilmemiş

Gümüşhane’de Taşköprü Yaylası’ndaki define kazısı sonucu 12 bin yıllık Dipsiz Göl’ün yok olmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, açığa alınan Kültür ve Turizm İl Müdürü, Müze Müdürü ve bir müze çalışanının  ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Kültür Bakanlığı ve valilikçe görevlendiren müfettişler Müze Müdürlüğü’nün verdiği define arama ruhsatının yönetmeliğe aykırı olduğunu belirledi. Kazıya onay veren Müze Müdürü Elif Öktem’in ise valiyi bilgilendirmediği saptandı. 

 


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