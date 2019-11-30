Valiye bilgi verilmemiş

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, açığa alınan Kültür ve Turizm İl Müdürü, Müze Müdürü ve bir müze çalışanının ifadelerine başvuracağı öğrenildi. Kültür Bakanlığı ve valilikçe görevlendiren müfettişler Müze Müdürlüğü’nün verdiği define arama ruhsatının yönetmeliğe aykırı olduğunu belirledi. Kazıya onay veren Müze Müdürü Elif Öktem’in ise valiyi bilgilendirmediği saptandı.