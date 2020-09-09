Valilikler peş peşe açıkladı: Kovid-19 karantina kurallarına uymayanlar KYK yurtlarına yerleştirilecek

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayanların Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirileceği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzısıhha Kurulu, koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla ek tedbirler aldı.

Buna göre, test sonuçları pozitif olup ev izolasyonunda olması gerekirken karantina kurallarını ihlal eden kişilerin KYK yurtlarında izolasyon sürelerini tamamlaması sağlanacak.

Bu kişilerin öğrenci yurtlarında kalma süreleri boyunca oluşacak konaklama, yemek gibi masrafları kendilerinden temin edilecek.

Sivas Valisi Ayhan sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, “Pozitif olduğu halde evinde bulunmayan ve toplum sağlığını tehdit eden kişiler, KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerinin tamamlanması sağlanacaktır. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek ve benzeri masraflarda kendilerinden tahsil edilecektir” ifadelerine yer verdi.

65 YAŞ VE ÜZERİNİN SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ YENİDEN BELİRLENDİ



İl Hıfzısıhha Kurulu kararınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları 11.00-16.00 saatleriyle sınırlandırıldı.

Bahse konu yaş grubundaki vatandaşların 11.00'den önce ve akşam 16.00'dan sonra sokağa çıkmaları yasaklandı.

İl genelinde meskenler hariç tüm alanlarda vatandaşlara istisnasız maske takma zorunluluğu getirildi.

Minibüs ve midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta alınabilecek yolcu sayısı en fazla 7 kişi ile sınırlandırıldı.

Restoran, kafe ve tüm yeme-içme yada eğlence yerlerinde saat 24.00'ten sonra müzik yayınına hiçbir şartta izin verilmeyecek.

ÇANKIRI

Çankırı’da ev izolasyon kuralını ihlal eden vatandaşların öğrenci yurtlarında karantinaya alınacağı bildirildi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kıymetli Çankırılılar, yarından itibaren karantina kurallarını ihlal ederek evlerini terk eden korona virüs hastaları geri kalan karantina sürelerini valiliğimizce belirlenen öğrenci yurdunda tamamlayacaklardır" dedi.

SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara yerleştirilerek masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini bildirdi.

Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aldığımız ek tedbirler kapsamında, ilimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımız yurtlara alınarak, karantina sürelerinin buralarda tamamlanması sağlanacaktır." ifadelerine yer verdi.

Kaldırım, ayrıca vatandaşların yurtlarda kalma süresince oluşan masraflarının da ayrıca kendilerinden tahsil edileceği bilgisini verdi.

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek karantina ihlali yapan vatandaşların yurtlara yerleştirilerek masrafların da kendilerinden tahsil edileceğini bildirdi.

Vali Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İlimizde, toplum sağlığını hiçe sayarak karantina ihlali yapan vatandaşlarımızı, KYK yurtlarına alarak karantina sürelerinin tamamlanmasını sağlayacağız. Yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşan masrafları da kendilerinden tahsil edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

MARDİN

Mardin de, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşların saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, 65 yaş ve üstündekilere ilişkin yeni kararlar alındı. Alınan kararlarda 65 yaş ve üstündekilerin saat 10.00- 20.00 haricinde sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan yeni kararlara ilişkin valilikten yapılan yazılı açıklamada, "İlimizde hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları ve 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranının düzenli olarak takip edilmesine, 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın her gün 10:00-20:00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını her gün sadece 10.00-17.00 saatlerinde kullanabilmesine, 65 yaş ve üzeri vatandaşların, ilimizde kurulan semt, ilçe pazarlarına saat 17.00'den sonra girmelerinin yasaklanmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir" denildi.