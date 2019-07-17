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  3. Valilik reddetmişti! HDP'li belediye skandal tabelayı astı

Valilik reddetmişti! HDP'li belediye skandal tabelayı astı

Valilik reddetmişti! HDP'li belediye skandal tabelayı astı

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur ilçesinde sahabe İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddeye, terör suçlusunun adını verme kararının Valilikçe reddedilmesine rağmen, caddenin tabelasını değiştirdi.

Gündüz, tabelanın değiştirilmediği görüntülere yansırken, İyaz Bin Ganem adını taşıyan caddenin tabelası, akşam saatlerinde "Dr. İlhan Diken Caddesi" şeklinde değiştirildi.

HDP'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sahabe İyaz bin Ganem'in adını taşıyan caddeye, terör suçundan ceza alan mevta bir doktorun isminin verilmesi kararını almıştı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi merkez Sur ilçesinde yeni açılan bir caddeye Diyarbakır'ın yanı sıra çoğu Anadolu şehrinin fethinde en etkin kişi olarak tanınan İslam komutanı İyaz bin Ganem'in adı verildi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince caddenin isminin değiştirilmesi için 19 Haziran'da meclis kararı alındı.

Caddeye, 5 yıl önce vefat eden ve 1992 yılında "terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası almış doktor İlhan Diken'in adının verilmesi kararlaştırıldı.

Kararın öğrenilmesinin ardından, kentteki bazı siyasi parti yetkilileri, karara tepki göstermişti.

Bunun üzerine Diyarbakır Valiliğince yapılan tahkikat sonucunda, meclis kararının, mevzuat hükümlerine aykırı olduğu, Diyarbakır'ın İslam ile şereflenmesine vesile olan komutanın adının verildiği caddenin ismi değiştirilerek PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak suçundan hapis cezası almış bir şahsın adının verilmesi kamu vicdanını yaralayacak nitelikte karar olduğundan, reddedilmişti.

(AA)

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