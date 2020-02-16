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  3. Valilik görüntüleri paylaştı... HDP'li vekilin yalanı ortaya çıktı

Valilik görüntüleri paylaştı... HDP'li vekilin yalanı ortaya çıktı

Valilik görüntüleri paylaştı... HDP'li vekilin yalanı ortaya çıktı

HDP’nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, polisin bir eve yaptığı baskında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiğini iddia etmişti. Şırnak Valiliği operasyounun görüntülerini yayımlayarak Gergerlioğlu'nun yalanını ortaya çıkardı.

Şırnak Valiliği, polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonu sırasında İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiği iddialarının asılsız olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 14-15 Şubat'ta savcılığın talimatıyla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Sosyal medyada operasyonda İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğeninin darbedildiğine dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Gözaltına alınan Nurettin Şen'in ikametinde yapılan aramada görevli ekipler tarafından yapılan kamera çekiminde de açıkça görüldüğü haliyle evde bulunan Fatım Şen'in koluna, kilidi kendisi tarafından açılan sandukanın kapağı düşmüştür. Darbedildiği iddia edilen Abdurrahim Şen ise gözaltına alınan şahıslardan olmadığından kendisine yönelik bir işlem yapılmamış, bahse konu operasyon esnasında görevlilerimize herhangi bir mukavemet gösterilmediği gibi kesinlikle herhangi bir darp olayı meydana gelmemiştir."

 

 

HDP'Lİ VEKİLİN YALANI ORTAYA ÇIKTI

HDP’nin Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu,polisin bir eve yaptığı baskında  İdil Belediyesi eski çalışanı Murat Şen'in annesi ve yeğenin darbedildiğini iddia etmişti. Valiliğin yayımladığı görüntülerle HDP'li vekilin yalanı ortaya çıktı.


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