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  3. Valilik duyurdu! 'Kırk surat' yakalandı!

Valilik duyurdu! 'Kırk surat' yakalandı!

Valilik duyurdu! 'Kırk surat' yakalandı!

Diyarbakır'da 8 yıldır uyuşturucu yapma ve satma suçundan aranan "kırk surat" lakaplı N.K. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmada, 2011 yılından beri uyuşturucu, uyarıcı yapma, satma veya sağlama suçundan arama kaydı bulunan, sürekli kılık değiştirerek firar eden "kırk surat" lakaplı N.K'nin ikamet ettiği Lice ilçesi Yorulmaz köyüne geldiği bilgisine ulaştı.

Köyde belirlenen eve dün gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-03 Operasyonu"nda, firari N.K, saklandığı dolapta, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ve av tüfeğiyle yakalandı.

Yapılan aramada, 4 jelikan bidonda satışa hazır 140 kilogram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu, tabanca ve av tüfeği muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan N.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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