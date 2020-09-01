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  3. Valilik duyurdu... İzmir'de kamu binalarına 'HES kodu'yla giriş yapılacak
01 Eylül 2020 Salı 23:46 | Son Güncelleme:

Valilik duyurdu... İzmir'de kamu binalarına 'HES kodu'yla giriş yapılacak

Valilik duyurdu... İzmir'de kamu binalarına 'HES kodu'yla giriş yapılacak
AA

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasının kullanılacağı bildirildi.

İzmir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, bu kapsamda, kamu binalarına giren vatandaşlar için HES kodu onayı sorgulanmasına başlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde bulunan kamu binalarına girişte vatandaşlarımızın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasının yapılmasına, HES kodu olmayan vatandaşlarımızın sorgulama yapan görevlilerce Sağlık Bakanlığının HES mobil uygulaması veya e-devlet uygulamasından HES kodu alınması konusunda yardımcı olunmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

DÜĞÜN SAATLERİ DE DEĞİŞTİ

Kurul, ayrıca daha önce 20.00-22.30 saatleri arasında tedbirlere uyularak yapılmasına izin verilen düğün organizasyonlarının 21.00-23.30 saatleri arasında yapılmasına karar verdi.

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