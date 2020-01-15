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  3. İstanbul Kadıköy'de çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı

İstanbul Kadıköy'de çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı

İstanbul Kadıköy'de çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı

İstanbul Valiliği "Kadıköy'de çekicinin kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayla ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açıldı." açıklamasında bulundu.

İstanbul Kadıköy'de çekicinin kontrol etmeden kaldırdığı araçtan düşen yaşlı kadının yaralandığı olayda, çekici operatörü ve trafik polisi hakkında İstanbul Valiliği tarafından soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, 2 gün önce Acıbadem Caddesi'nde Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi otobüs durağı yakınında yol üzerine park eden aracın çekiciyle alınması esnasında yaşanan kazanın herkesi üzdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza ile ilgili çekici operatörü ve trafik polisi hakkında soruşturma açılmış ve müfettiş talep edilmiştir. Araç çekme işlemi esnasındaki kaza tüm yönleri ile soruşturulacaktır. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya bu süreci bizzat takip etmektedir.

Bu üzücü kaza nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavi gören Leyla Çetinkal Hanımefendi'ye ve tüm yakınlarına üzüntülerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

AA

 


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