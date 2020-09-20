Valiler arasında 'Anadolu aslanı' atışması: Kangal mı, Malaklı mı?

Sivas Valisi Salih Ayhan ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu arasında Kangal köpeği ve Aksaray malaklısı için kullanılan "Anadolu Aslanı" ifadesi nedeniyle sosyal medyada gülümseten atışma yaşandı.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından "Sivaslı kardeşlerim alınmasın ama 'Anadolu Aslanı', Aksaray malaklısıdır." paylaşımında bulundu.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise Aydoğdu'ya cevaben yaptığı paylaşımda, "Neden alınalım Sayın Valim Hamza Aydoğdu, Sivaslılar bilir ki her şey cüsse ile olsaydı ormanın kralı aslan değil, fil olurdu. Sağlık, afiyet diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Valiler arasında yaşanan "Anadolu Aslanı" atışması paylaşımı, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Atışmaya Demir Grup Sivasspor Kulübü de "goool" ifadeleriyle katıldı.

BU KEZ, GOOGLE, ANSİKLOPEDİ ATIŞMASI

Sonrasında Aksaray Valisi Aydoğdu bir paylaşım daha yapıp Google'de Aksaray malaklısı araması sonucu paylaşarak, "Değerli Valim, Google ile bir konuşsanız, sizi üzmeseler. Sağlık ve esenlikler dilerim" diye cevap verdi. Vali Salih Ayhan ise "Kıymetli Valim. Siz bizden daha iyi bilirsiniz ki doğrulara ulaşmak için Google değil literatüre bakmak isabet olur. Rehber Ansiklopedisi, Meydan Larousse, Ana Britannica ciltlerinden birini karıştırmanızı tavsiye ederim" karşılığını verdi.

Bunun üzerine Vali Hamza Aydoğdu "Malaklı da bizim Kangal da; yeter ki sevgi olsun, saygı olsun. Teşekkürler Değerli Valim, şahsınızda Sivaslı kardeşlerime saygı ve muhabbetlerimle" paylaşımı ile atışmayı noktaladı.