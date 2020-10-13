13 Ekim 2020 Salı 22:15 | Son Güncelleme:
Vali Yerlikaya'dan tiyatro açıklaması: PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklanmıştır
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı twitter'dan PKK propagandası yapıldığı tespit edilen BERU tiyatrosu hakkında paylaşımda bulundu.
İstanbul Valisi Yerlikaya, sosyal medya hesabından sosyal medyada propagandaya neden olan BERU tiyatrosu hakkında paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya paylaşımında, "Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU” tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır.
Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.
Gaziosmanpaşa Kaymakamlığımız “BERU” tiyatro oyununu kürtçe dilde olduğu için değil, PKK propagandası içermesi nedeniyle yasaklamıştır.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 13, 2020
Konuyla ilgili adli süreç başlatılmıştır.