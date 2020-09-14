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14 Eylül 2020 Pazartesi 17:04 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması

Vali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması

İstanbul'da mesai saatlerinin değişip değişmeyeceği merak konusu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai hazırlığıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız." açıklamasında bulundu.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında kademeli mesaiye geçiş için hazırlık yapılıyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kademeli mesai hazırlığıyla ilgili olarak, "Çalışmalarımız sürüyor, yakın zamanda paylaşacağız" dedi.

Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, toplu ulaşımı yüzde 60 oranında özel sektör çalışanlarının kullandığını vurgulayarak, "Valilik, İBB ile perşembe günü bir toplantı yaptı. Birlikte bir çalışma yapılacak. Valilik özel sektör için sanayi odalarıyla, özel sektör temsilcileriyle görüşerek buna göre mesaiyi kademelendirecek." açıklaması yapmıştı.

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