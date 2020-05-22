Vali Yerlikaya İstanbul'da dün yapılan denetimlerin verilerini paylaştı

Verilere göre İstanbul'da bin 390 berber, kuaför vb. işletme, 88 AVM’de 805 iş yeri, 111 pazar yeri, bin 844 ticari taksi ve 2 bin 757 şehiriçi/şehirlerarası ulaşım aracı denetlendi.

Değerli Hemşehrilerim,

21 Mayıs’ta



✂️1.390 berber,kuaför vb.işletmeyi

��️88 AVM’de 805 iş yerini

��111 pazar yerini

��1.844 ticari taksiyi

��2.757 şehiriçi/şehirlerarası ulaşım aracını sizin sağlığınız için denetledik.



Kurallara uyanlara ve denetim görevlilerimize teşekkürler.���� pic.twitter.com/HQwROki1Px — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 22, 2020