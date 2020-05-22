22 Mayıs 2020 Cuma 10:06 | Son Güncelleme:
Vali Yerlikaya İstanbul'da dün yapılan denetimlerin verilerini paylaştı
STANBUL Valisi Ali YERLİKAYA koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstanbul genelinde yapılan denetimlerdeki verileri paylaştı.
Verilere göre İstanbul'da bin 390 berber, kuaför vb. işletme, 88 AVM’de 805 iş yeri, 111 pazar yeri, bin 844 ticari taksi ve 2 bin 757 şehiriçi/şehirlerarası ulaşım aracı denetlendi.
Değerli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 22, 2020
21 Mayıs’ta
✂️1.390 berber,kuaför vb.işletmeyi
��️88 AVM’de 805 iş yerini
��111 pazar yerini
��1.844 ticari taksiyi
��2.757 şehiriçi/şehirlerarası ulaşım aracını sizin sağlığınız için denetledik.
Kurallara uyanlara ve denetim görevlilerimize teşekkürler.���� pic.twitter.com/HQwROki1Px