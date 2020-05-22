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  3. Vali Yerlikaya İstanbul'da dün yapılan denetimlerin verilerini paylaştı
22 Mayıs 2020 Cuma 10:06 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya İstanbul'da dün yapılan denetimlerin verilerini paylaştı

Vali Yerlikaya İstanbul'da dün yapılan denetimlerin verilerini paylaştı

STANBUL Valisi Ali YERLİKAYA koronavirüs tedbirleri kapsamında dün İstanbul genelinde yapılan denetimlerdeki verileri paylaştı.

Verilere göre İstanbul'da bin 390 berber, kuaför vb. işletme, 88 AVM’de 805 iş yeri, 111 pazar yeri, bin 844 ticari taksi ve 2 bin 757 şehiriçi/şehirlerarası ulaşım aracı denetlendi.


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