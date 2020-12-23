Vali Yerlikaya: İkinci dalganın zirvesini bitirdik

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kısıtlamaların etkisiyle vakaların yüzde 40 azaldığı kentte hastanede yatanların yüzde 40, yoğun bakımda yatanların yüzde 25 düştüğünü bildirdi. Yerlikaya, “Önlemlere uyup, izolasyon kurallarını uyguladıkça, salgının seyriyle ilgili size hep iyi haberler vereceğiz” dedi.

Toplum Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise kısıtlamalarda 3. haftanın tamamlandığını dile getirerek düşüşlere dikkat çekti ve “Bu çok büyük bir avantaj. Rakamlar, kısıtlamaların etkisinin ortaya çıktığını gösteriyor” dedi. Özellikle büyükşehirlerde kısıtlamaların yeni vaka sayılarında azalmayı sağladığını vurgulayan İlhan, kendi üniversitelerinde de hem hasta başvurusunda hem de pozitif vaka sayısında ciddi bir azalmanın söz konusu olduğunu dile getirerek şöyle devam etti: “Öncelikle yeni hasta ve vaka sayısına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü, önce vaka sayısı, sonra hasta sayısı ve ardından yoğun bakımda tedavi alan kişi sayısı azalıyor. Bu süreçte iyileşen sayısı, hasta sayısını geçmeye başlıyor ve sonrasında da vefat eden kişi sayısı azalıyor. Şu anda da vefat eden kişi sayımız yüksek seyrediyor. Önümüzdeki günlerde vefat sayımız da azalacak, tablo daha da olumluya dönecektir.”

ZORUNLU DEĞİLSENİZ ÇIKMAYIN



Yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik de konuşan bulunan İlhan, vatandaşların bu süreçte çekirdek aileleriyle vakit geçirmelerinin önemine işaret etti. İlhan, “Bu durum kısıtlamanın etkisini daha çok ortaya çıkaracaktır” dedi.