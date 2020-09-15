  • $7,4931
  • 8,9083
  • 472.927
  • 1114.86
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Güncel
  • Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 25 bin koronavirüs denetimi yapıldı
15 Eylül 2020 Salı 11:03 | Son Güncelleme:

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 25 bin koronavirüs denetimi yapıldı

Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 25 bin koronavirüs denetimi yapıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından koronavirüs denetimleri hakkında paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında 1.531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uygulandığını belirtti.

Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

Değerli Hemşehrilerim, 10-14 Eylül arasında; 1.480 ekip 7.847 denetçi ile 25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık.

Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

Korona günlerinde iç dünyamıza Uzman Klinik Psikolog Derya Yalçınkaya ışık tutuyor

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

En çok beğenilen şapka modelleri

Sosyal medya fenomeni, traktör tekerli motosiklet yaptı

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.