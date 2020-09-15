15 Eylül 2020 Salı 11:03 | Son Güncelleme:
Vali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 25 bin koronavirüs denetimi yapıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından koronavirüs denetimleri hakkında paylaşımda bulundu. Yerlikaya, "25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık. Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında 1.531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uygulandığını belirtti.
Vali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Değerli Hemşehrilerim, 10-14 Eylül arasında; 1.480 ekip 7.847 denetçi ile 25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık.
Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.
Değerli Hemşehrilerim,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 15, 2020
10-14 Eylül arasında;
��1.480 ekip
✍️7.847 denetçi ile
��25.255 denetim/rehberlik çalışması yaptık.
Kurallara uyan duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.❤️��
Sağlığımızı tehlikeye atan 1.531 kişi/işletmeye idari/adli işlem uyguladık.#koronavirüs