İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu! Bugün saat 17.00'den itibaren durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şehir dışına otobüsle çıkışların bugün saat 17.00 itibariyle durdurulduğunu açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şehir dışına otobüsle çıkışların bugün saat 17.00 itibariyle durdurulduğunu açıkladı.
Vali Yerlikaya yalnızca tedavi için doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakını vefat eden/ağır hastası olan ve Son 15 günde gelip, kalacak yeri olmayan vatandaşların kaymakamlık izni ile seyahat edebileceklerini de ekledi.