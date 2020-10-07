Vali Yerlikaya: Bugün itibarıyla günlük 38 bin test kapasitesine ulaştık

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte salgınla mücadele kapsamında yürütülen denetim çalışmaları ve izolasyon takip çalışmaları hakkında bilgi verdi. Türkiye'nin pandemiyle mücadelede örnek bir çalışma ortaya koyduğunu kaydeden Yerlikaya, "Dünyanın 14'üncü büyük metropolü İstanbul'da, örnek bir filyasyon hizmeti veriyoruz." dedi.

AA'da yer alan habere göre, Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulu Toplantısı'nın 8'incisinde konuşan Yerlikaya, HES Kodu uygulamasını, kamu kurumlarının hepsinde başarıyla uygulamaya koyduklarını belirtti.

İstanbul'da yapılan PCR testlerden alınan numunelerin 15'i kamu, 13'ü öze olmak üzere toplam 28 laboratuvarda analiz edildiğini aktaran Yerlikaya, bugün itibarıyla günlük yaklaşık 37-38 bin test kapasitesine ulaşıldığını söyledi. Pandeminin pik dönemine göre, şu anda yatan hasta sayısının yüzde 80 azaldığını belirten Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Pozitif veya temaslı olanlara filyasyon oranımız yüzde 99'un üzerine geldi. Ortalama filyasyon süremiz ise 13 saate kadar düştü. Hızlı tanılama ve filyasyon ekiplerimizin erken müdahalesi, şehrimizde salgınının sınırlandırılmasında başarılı olmamızı sağladı. İlimizdeki hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyonda bulunan vatandaşlarımızın sayılarındaki değişimi birebir takip ediyoruz."

Yerlikaya, İstanbul'da Kovid-19 mücadelesini başarıyla yerine getiren, güçlü ve inanmış bir ekibin iş başında olduğunu belirterek, hastanelerde ve sahada görev yapan sağlık çalışanları ile diğer personelleri tebrik etti.

Öğrencilerin ve öğretmenlerin yüz yüze eğitime başladığını anımsatan Yerlikaya, öğrenci ve öğretmenlerin sağlığının korunması, okulların ve servislerin hijyeni konusunda ellerinden gelen gayretin daha fazlasını hep birlikte göstereceklerini ifade etti.

"673 EKİPLE SAHADA FİLYASYON ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜYORUZ"

Filyasyon Çalışmaları Takip Kurullarının, karantina sürecinde evlerinde bulunması gereken pozitif veya temaslı vatandaşlarla ilgili takip ve denetimlerini çok sıkı şekilde yerine getirdiğinin altını çizen Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şu anda 39 ilçede, 673 ekiple sahada filyasyon çalışmaları yürütüyoruz. 10 Ağustos-5 Ekim arasında ilçe sağlık müdürlüklerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, VEFA Sosyal Destek Birimlerimiz 482 bin 618 ev ziyareti, 579 bin 705 telefon takibi yaptı. VEFA Sosyal Destek Birimlerimizce, 88 bin 735 hizmet yerine getirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca, 7 bin 246 ailemize 2 milyon 314 bin lira nakdi, 11 bin 26 ayni yardım yapıldı.

"538 VATANDAŞIMIZI ZORUNLU İZOLASYON İÇİN MİSAFİR EDİYORUZ"

Evinde karantinaya uymayan veya karantina şartlarına uygun barınma imkanı bulunmayanları YURTKUR'a ait 2 yurtta misafir ettiklerini aktaran Yerlikaya, şu ifadelerle sözlerini sonlandırdı:

"Bugüne kadar 951 vatandaşımıza yurtlarda izolasyon hizmeti verdik, veriyoruz. Halen 470'i evsiz olmak üzere izolasyon kurallarına uymayan toplam 538 vatandaşımızı zorunlu izolasyon için misafir ediyoruz. Bu süreci tamamlayarak ayrılan 413 misafirimize, sağlık ve afiyetler diliyoruz."