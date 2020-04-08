Vali duyurdu: İstanbul pilot bölge olarak belirlendi

Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

1 milyon 150 bin kişiye paketler ulaştırılacak.

Yaptığımız çalışmada İstanbul pilot bölge olarak seçildi.

İstanbul genelinde 65 yaş üstü 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık.

Herkes elini taşın altına koydu.

Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Kıymetli büyüklerimiz sizler bizim başımızın tacısınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen ürünlerinizi evinize biz ulaştırıyoruz. Evde kalarak virüsü yeneceğiz inşallah.

Ayrıntılar geliyor...