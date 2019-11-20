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Valelere QR kodu geliyor

Valelere QR kodu geliyor

İstanbul’da İSPARK otoparklarında vatandaşlardan para talep eden değnekçiler yeniden ortaya çıktı.

Son olarak Bebek’te bir kişi, park ücreti tartışmasında magandalar tarafından bıçaklandı. Sorunun çözümü için vale şirketlerinin bağlı olduğu Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu bir çalışma başlattı. Yakında hayata geçirlecek düzenlemeye göre, valeler artık QR kodlu yaka kartlarıyla görev yapacak. Böylece sürücüler park ücreti isteyen kişinin belgesi olup olmadığını anlayabilecek.

BARİYERLİ ENGEL

İllegal işletmeciliği engellemek için ‘uygun olan otoparklarda’ bariyerli siteme geçileceği bildirildi. İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “Otoparkların giriş ve çıkışlarına bariyer sistemi koyarak, kamera vb. güvenlik sistemlerini de devreye alacağız. Beyoğlu Azapkapı Haliç Metro Otoparkı’nda önümüzdeki ay itibarıyla bariyerli sisteme geçilecek” dedi

108’ER LİRA ÖDEYEN DEĞNEKÇİLER SERBEST

Beyoğlu’nda yetkisi olmadığı halde otopark parası isteyen ve “Gece biz bakıyoruz, gündüz İSPARK” diye Kazım A.(53) ile Süleyman T.(53) gözaltına alındı. Kabahatler Kanunu’na göre 108’er lira ceza kesilen 2 zanlı, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


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