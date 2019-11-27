Vakit kaybetmeden çalışmalara başlandı: Türk ekipler bölgede

Uçakla geldikleri Tiran'dan kara yoluyla Dıraç'a geçen ekipler, vakit kaybetmeden arama kurtarma çalışmalarına dahil olmak amacıyla yerel yetkililerle irtibat kurdu.

Yetkililerin yönlendirmesiyle kentte bir bina enkazına gelen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğündeki arama kurtarma ekipleri, burada sismik akustik enkaz altı dinleme cihazıyla çalışma yaptı.

Türk arama kurtarma ekiplerinin, çalışmalarını vardiyalar halinde aralıksız sürdüreceği öğrenildi.

Bölge insanı da Türk ekiplerinin çalışmalarını yakından takip etti.

Deprem nedeniyle çevredeki bazı binalarda da ağır hasar olduğu görüldü.

(AA)